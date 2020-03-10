Санитарный контроль начинает действовать на границах с Россией, Белоруссией и Украиной с 10 марта. На пунктах пропуска начнут дежурить медицинские работники, которые будут проверять на наличие симптомов коронавируса всех, кто въезжает в страну. В случае выявления симптомов человека госпитализируют.
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Каминьский попросил путешественников отнестись к принимаемым мерам с пониманием.
Согласно последним данным, в Польше подтверждены 17 случаев заражения коронавирусом.