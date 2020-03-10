В связи с распространением коронавируса Польша устанавливает санитарный контроль на своих границах, в том числе с Россией. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил глава МВД Мариуш Каминьский, передает Интерфакс

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