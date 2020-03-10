Протопресвитер Пирейской митрополии Элладской православной церкви Матфей Вулканеску анафематствовал главу т.н. Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко) и учение о «первенстве без равенства» Константинопольского патриарха. Видео с анафематизмами священника было опубликовано на днях на его YouTube-канале

В УПЦ назвали «ножом в спину» признание ПЦУ Элладской церковью © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Епифания вместе с «его псевдо-Синодом», то есть ПЦУ.

Кроме того, священнослужитель анафематствовал «папских филиоквистов» — сторонников учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, ереси «Всемирного совета церквей», а также учение о том, что каждая протестантская ветвь является частью Церкви Христовой.

Были анафематствованы и те, кто участвует в общих молитвах с еретиками, сектантами, раскольниками и католиками, и участники «Недели молитвы за христианское единство в январе», рассматривающие еретиков как «братьев во Христе».

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Анафему получили и те, кто учит, что церковь включает в себя «все исповедания, которые отошли от нее, как "неполноценные церкви"», и те, кто говорит, что «есть Святые Таинства, спасающие благодатью и святостью вне Православной церкви, Единой, Святой, Соборной и Апостольской».

Ранее Вулканеску заявлял, что Епифаний — даже не мирянин, потому что он находится вне церкви. В частности, группа православных христиан греческого города Флорины считают, что иерархи Фанара и Эллады, признав ПЦУ, совершили преступление и тянут за собой в пропасть простых верующих.