Более 80 родственников пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года, намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу, заявил председательствующий судья в окружном суде Гааги, передает «Интерфакс»

«На данный момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 — обратиться к суду письменно, 84 — обратиться за денежными компенсациями», — заявил судья. В Нидерландах стартовали слушания по делу MH17 - видео © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | Перейти в фотобанк

При этом данные цифры не окончательны, так как не все родственники погибших в авиакатастрофе определились со своей позицией.

Заседание по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе началось 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в нескольких километрах от одноименного аэропорта.

В суде присутствует защита только одного из обвиняемых по делу — россиянина Олега Пулатова, которого представляют два голландских адвоката и русский адвокат. Остальные фигуранты дела — два россиянина и один украинец — не представлены в зале судебных заседаний. Кроме того, нет и их защиты.

Прокуратура Нидерландов планирует привлечь украинцев и россиян по двум статьям Уголовного кодекса страны: 168 и 298, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.