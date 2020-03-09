«На данный момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 — обратиться к суду письменно, 84 — обратиться за денежными компенсациями», — заявил судья.
При этом данные цифры не окончательны, так как не все родственники погибших в авиакатастрофе определились со своей позицией.
Заседание по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе началось 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в нескольких километрах от одноименного аэропорта.
В суде присутствует защита только одного из обвиняемых по делу — россиянина Олега Пулатова, которого представляют два голландских адвоката и русский адвокат. Остальные фигуранты дела — два россиянина и один украинец — не представлены в зале судебных заседаний. Кроме того, нет и их защиты.
Прокуратура Нидерландов планирует привлечь украинцев и россиян по двум статьям Уголовного кодекса страны: 168 и 298, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.