Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилов считает, что коронавирус с большой скоростью распространяется в Италии из-за большого количества туристов. Об этом вечером 4 марта он заявил в эфире «Украинского радио»

Данилов заявил, что Украина делает все, чтобы качественно подготовиться к возможному распространению коронавируса.

«В Европе он не так быстро распространяется, быстро он распространяется в Италии, где много туристов. И распространяется он в тех местах, где есть туристы. Еще одна страна, где распространяется коронавирус — Иран, там есть свои специфические культурные вопросы. Каждый вечер они должны проводить определенные процедуры в местах, где есть большое скопление людей. В странах, где такого нет, есть случаи, но они единичны», — заявил он.