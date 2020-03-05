Данилов заявил, что Украина делает все, чтобы качественно подготовиться к возможному распространению коронавируса.
«В Европе он не так быстро распространяется, быстро он распространяется в Италии, где много туристов. И распространяется он в тех местах, где есть туристы. Еще одна страна, где распространяется коронавирус — Иран, там есть свои специфические культурные вопросы. Каждый вечер они должны проводить определенные процедуры в местах, где есть большое скопление людей. В странах, где такого нет, есть случаи, но они единичны», — заявил он.