Как Зеленскому открыть Ормузский пролив, вытянув деньги у арабов. Что говорят на Украине о войне с Ираном

Война на Ближнем Востоке с каждым днем толкает вверх цены на нефть, дизельное топливо и бензин, что сказывается и на Украине, которая закупает большую часть этих продуктов. Вместе с тем украинские СМИ ежедневно с жадностью и тревогой подсчитывают увеличившиеся доходы российского бюджета.

На украинских телеканалах заламывают руки, утверждая, что без авантюры Трампа против Ирана российская экономика вот-вот рухнула бы. Однако пока что рушится экономика "незалежной".Впрочем, украинский экономист Олег Пендзин рассказывает близкому к "соросятам" изданию "Новое время", что европейцы деньги для Киева все равно найдут из панического страха перед русскими. В то же время другой украинский экономист Александр Савченко, следуя примеру европейских лидеров, призывает украинцев из-за войны в Иране и цен на бензин пересесть пока на велосипеды.Однако украинский политолог Руслан Бортник беспокоится, что при затягивании войны на Ближнем Востоке Киеву нечем будет сбивать российские дроны и ракеты. "Если война на Ближнем Востоке затянется, как по такому пессимистичному британскому прогнозу, до сентября-ноября этого года, где-то со второй половины лета процент сбития российских баллистических ракет упадёт где-то к 50% и ниже. Просто из-за исчерпания запасов", - жалуется политолог.Он считает, что европейцы смогут помочь вооружением только для прикрытия наиболее важных объектов. Хотя, по его оценкам, на Украине уже и без того больше систем ПВО, чем в Британии и Германии. В итоге, говорит политолог, к следующему отопительному сезону у Киева нечем будет закрыть энергетические объекты, а многие из них не смогут восстановить.Резкое повышение цен на горючее и удобрения из-за войны с Ираном, и массовая мобилизация мужчин-фермеров ощутимо бьет по сельскому хозяйству. Аграрии не смогут закупить необходимый объём горючего. Дизель в Киеве в понедельник 6 апреля стоил уже 95 гривен (почти 200 р.) за литр. По прогнозам экспертов, вскоре он будет стоить уже 120 грн за литр, а к лету ценник перевалит за 150 грн. Это неизбежно приведет к проблемам с посевной и росту цен на продукты.Экс-советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин признаёт, что для Зеленского складывается плохая ситуация, так как посевную не удастся нормально провести. Однако он считает, что Зеленский сам виноват, так как надо было поддерживать хорошие отношения с правительствами Венгрии и Словакии, чтобы получать дизель и нефть.Ради снижения цен на нефть, Зеленский на днях самоуверенно заявил, что Украина, дескать, может помочь c разблокировкой Ормузского пролива, хотя с этой задачей пока не справляется американская армия."Пока самая мощная армия в мире с годовым бюджетом в триллион долларов второй месяц безрезультатно бьется над вопросом разблокировки Персидского залива, свою незаменимую помощь в этом направлении предложил Владимир Александрович. Он как раз путешествовал по странам Ближнего Востока, обещал научить всех сбивать "шахеды", - иронизирует украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон".Кроме того, как отмечает в связи с этим заявлением одесский анархист Вячеслав Азаров, у Зеленского имеется и другой уникальный опыт - бесконечно продолжать войну, служащую источником сверхприбылей. По мнению Азарова, заинтересованным арабским странам надо крепко подумать, прежде чем принимать его предложение, иначе потом может оказаться, что платить пошлину Ирану за проход через Ормузский пролив было бы намного дешевле такого "снятия блокады".Экономист Алексей Кущ считает, что из-за войны на Ближнем Востоке Украина встала перед выбором между американо-израильским проектом переформатирования региона и сирийско-турецким. Он утверждает, что в итоге Зеленский склоняется ко второму, потому что в первый проект его никто не приглашал. Кроме того, ЕС поддерживает Турцию и Сирию, а не Израиль, а ЕС - уже единственный финансовый донор для Украины, отмечает экономист. "Такой выбор - это прощание с "американским проектом". И жесткая сцепка с европейским. Именно сцепка, а не место в "европейском вагоне". Вагон у нас будет отдельный, возможно "жесткий"", - пишет Кущ. Однако он надеется, что такой выбор может принести Киеву в ближайшее время деньги, как арабские, так и европейские.В свою очередь депутат Александр Дубинский считает, что в ближайшие недели Трамп должен будет решить вопрос выхода из иранской авантюры, добиться победы Орбана на выборах в Венгрии, заблокировать еврокредит Украине и "дожать" Зеленского после этого. Впрочем, Дубинский уже десятки раз выражал уверенность, что Трамп "дожмет" Зеленского, но пока сам он пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

