Феномен Юлии Латыниной*. Зачем и почему она "переобулась"? "Украина безнадёжна!" И "нехорошие русские"

Известный журналист и писатель, иноагент Юлия Латынина*, которая в 2022 году активно выступала против СВО, ругала русскую армию, народ и правительство, теперь почти полностью поменяла точку зрения.

2026-04-07T06:20

Достаточно послушать сейчас её собственные передачи и интервью.В них Юлия Латынина* буквально камня на камне не оставляет от украинской власти, украинских медиа, опровергает тезисы "говорящих голов" правящего киевского режима и самого Владимира Зеленского."Подрыв обороноспособности"Юлия Латынина* уже почти год находится под санкциями Украины.Официально санкции против Латыниной* введены "за подрыв обороноспособности Украины и продвижение анти-украинских нарративов."Как могла "подорвать обороноспособность" Украины хрупкая женщина, писатель и журналист?И как это вообще получилось? Ведь Юлия Латынина с 2022 года признана иноагентом в России?Это случай не уникальный, но довольно редкий: когда один человек находится под санкциями одновременно и России, и Украины.Еще одним таким человеком является частый собеседник Латыниной, её коллега по цеху политических комментариев - бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.Вместе с Арестовичем они практически одновременно мигрировали из лагеря "оголтелых украинофилов" в лагерь "оказывается, на Украине есть недостатки", а теперь уже и в лагерь противников режима Зеленского."Переобулись! Продались!" - шипят "политические украинцы.Так ли это? И почему такая резкая перемена произошла в мировоззрении Юлии Латыниной?КолумнистАргумент "продалась" в отношении Латыниной рассматривать всерьёз невозможно. И не потому, что Латынина - неподкупная. Это возможно, и так, но дело не в личной продажности или неподкупности.Всем известен сложный, мягко говоря, характер Юлии Латыниной. Поэтому оплачивать такого "лидера мнений" - себе дороже. Сегодня она считает так, а завтра по другому. И вот уже "спонсор" выглядит круглым дураком, а Юлия режет "правду-матку", как она сама ее понимает.Поэтому для таких, как Юлия Латынина, есть должность в редакциях - "колумнист". И она высказывает там своё собственное мнение, которое, как в таких случаях пишут, "не всегда совпадает с мнением редакции".Хотя если послушать, что говорит Юлия Латынина сегодня, её действительно, можно было бы приглашать на государственное телевидение.Несмотря на звание "иноагента", полученное еще в 2022 году.Так что же в итоге произошло с "критиком СВО" "проукраинской" Юлией Латыниной?Фейки от ЮлииВ начале СВО Юлия Латынина бесконечно рассказывала про то, что "русская армия не умеет воевать", что "отовсюду она бежала, забирая пылесосы". Что "на русского солдата можно ставить ловушку со стиральной машиной."И прочие глупости.Причем сама Юлия, конечно, прекрасно знала, что никакие стиральные машины и пылесосы русская армия не забирала. И эта "чудо техника" есть в любом доме в самой дальней глубинке России. Ещё и получше, чем в домах украинских граждан.То есть Юлия Латынина целенаправленно врала? Ну, конечно.Её-то не могли ввести в заблуждение фейки про воровство стиральных машин.Это сама украинская "доблестная" армия обворовывала своих же сограждан в Донецкой и Луганской областях, когда из домов не то что стиральные машины, а двери и окна выламывали, и отправляли на Западную Украину. "Пригодится". Сколько есть фотографий, сколько свидетельств.Но эти факты всегда игнорировали "либеральные журналисты".Хладнокровно и целенаправленно Юлия Латынина работала "фейкометом", спокойно жертвуя своей репутацией.Зачем она это делала? Ожидала, видимо, так же, как и остальные перебежчики, что "Россия рухнет". И тогда она как "рупор демократической пропаганды" займёт почётное место где-то в крупнейших "новых демократических СМИ".Никакой другой причины для такой откровенной лжи просто невозможно придумать.Но все абсолютно и совершенно поменялось.Теперь Юлия вообще говорит например, так: "армия моей страны воюет, и я не могу желать ей поражения.""От демократии осталось мало"В мае 2025 года Латынина написала большой пост, она обращалась к так называемой "российской оппозиции", которая находится за рубежом и продолжает поливать грязью Россию.Юлия Латынина утверждала, что на Украине создано государство, где процветает "чистейшей воды нацизм", "от демократии осталось довольно мало" и задавала неудобные вопросы о легитимности Зеленского.В начале СВО та же самая Юлия Латынина восхищалась Зеленским и писала, что "оружие России - это миф"."Надо завидовать Украине, это и есть демократия", - комментировала она, например, конфликт между Зеленским и Залужным.Теперь же Юлия Латынина возмущается словами Дмитрия Гордона*, с которыми он обращается к жителям Донецка, где перебои с водой: "вы ждали русских - пейте теперь мочу". И спрашивает: так это ваши граждане или нет?Это украинским гражданам вы советуете пить мочу? Или вы делите своих же людей на плохих "москворотых" и прекрасных "украиноязычных"? Это же уже признаки этноцида! Так возмущается Юлия украинскими пропагандистами.Зеленского Латынина считает просто "инструментом против Трампа и его друзей, например, премьера Венгрии Орбана".Юлия возмущается словами советника Зеленского Михаила Подоляка про граждан Крыма : "В Крыму больше не будет, как раньше. Всех, кто за Россию, мы выселим." Подоляк."Так это ваши граждане или нет?Это "москворотые" или нет?" - негодует Латынина."Против нас ведут когнитивную войну", - утверждает Юлия."Гражданское общество" или обычные грантоеды?Она обвиняет в грантоедстве, как с обидой пишут на Украине, "украинское гражданское общество и независимые медиа".Излишне говорить, что никакого "гражданского общества" и "независимых медиа" на Украине нет, это специально созданные симулякры.Известная уже несколько десятков лет "технология Сороса", но она существовала и до Сороса.Выращиваются псевдо "гражданские активисты", под них создаются НКО, всякие "общества борьбы за демократию". Два месяца стажировки в английском или американском университете, полгода работы на западные гранты в каком нибудь сообществе "Стоп фейк". И всё, взлелеянный грантоед готов занять место министра.Потом эти люди по специальным технологиям попадают во власть - новой власти просто дают списки претендентов на государственные посты - все могли наблюдать эти процессы после первого и особенно после второго Майдана в Киеве.Потом страну целенаправленно потрошат. Предприятия, земля, водопровод, теплостанции, электростанции - всё, всё абсолютно передается западным компаниям. Весь цикл занимает лет 5-10, а то и меньше.Уж кому как не Юлии Латыниной это знать.Но кажется, что ей совершенно не по душе то, что происходит сейчас с Украиной (уже последний этап "потрошения") и уж тем более не хотелось бы увидеть нечто подобное в России.Гражданская войнаЮлия теперь признаётся, что считала конфликт гражданской войной и была против именно гражданской войны.Более того, Юлия Латынина теперь утверждает, что русским и украинцам лучше быть вместе и строить совместный государственный проект.Из-за этой кощунственной "ереси" к ней на эфиры перестал ходить одно время Арестович (теперь вернулся).Релоканты и "рабы"Отдельного внимания Латыниной заслуживают прежние собратья - релоканты. Их она громит просто безжалостно:Называть эти требования "нацистскими" строго запрещено. То есть, возмущается Юлия:"Тебя не только называют недочеловеком, но и запрещают этим возмущаться".Вот это, пожалуй, основное, что "перевернуло" Латынину. Она, как умный человек, быстро увидела и поняла основную "фишку" политического "украинствования": все русские - плохие. Хороших не бывает."Нехорошие русские"В будущей фантастической "прекрасной бандеровской Украине" нет места ни Латыниной, ни Арестовичу, как людям русской культуры, называющим себя русскими.И даже если бы для Латыниной сделали исключение?Просил же униженно Гарри Каспаров* западных кураторов и их украинских прихлебателей выписать релокантам паспорта "хороших русских"! Но нет, не снизошли до покорных просьб Гарри Кимовича. Он остался обычным "плохим русским".Но даже если бы для Латыниной сделали исключение и приняли её в пантеон "прекрасных политических украинцев", это был бы, говоря современным молодежным языком, "зашквар" для Юлии.Интеллектуалка, писатель, автор известных книг, ведущая многолетней передачи "для умных", цитирующая Фукидида и разбирающаяся в античной, средневековой, в китайской и вьетнамской литературе, и так далее, и так далее... Юлия Леонидовна Латынина, дочь известного российского поэта и прозаика Леонида Латынина - рядом вот с этими? С интеллектуальными ничтожествами, которые советуют "пейте мочу" и всех русских записывают в "генетические рабы"?Нет, это просто невозможно. Рядом стоять невозможно, не то что что-то обсуждать."Ловушка Фукидида"Основное, что есть у таких людей как Юлия Латынина - это интеллектуальный капитал. Его потеря означает обнуление всех жизненных достижений. Деньги - ничто, интеллект и репутация - всё.Интересно, что и Латынина, и Арестович многое сделали для того, чтобы местные "украинские патриоты" разочаровались в самой идее политического украинства.Скорее всего, не желая, того. А может быть, и желая.Они многое раньше сделали для того, чтобы запутать неокрепшие украинские умы идеями "демократической Украины", но сами первые же и поняли, что этот "проект" - тупик. Причём, что хуже всего, тупик не только политический, но и интеллектуальный.Примитивное политическое украинство - это не то поприще, где можно рассуждать о "ловушке Фукидида".Продавать свою способность к интеллектуальному труду на такой основе совершенно невозможно.Новые "имперцы"И поэтому Алексей Арестович в каждом интервью повторяет теперь свою излюбленную фразу:"Украина стратегически проиграла, когда стало строить моноэтничное и монокультурное государство. В результате большая часть граждан страны превращается в людей "второго сорта."А Латынина увидела на Западе, в сияющем царстве демократии - "тоталитарные режимы"!И теперь два новоявленных "имперца" с хорошо читаемым на их лицах высокомерным пренебрежением посматривают на низко интеллектуальных "политических украинцев".А те уже было уши развесили. Думали, что два великих "интеллектуала" (Латынина так сама называет их дуэт с Арестовичем) пристанут к их националистическому бережку."Моноэтничные." "Монокультурные." "Тоталитарные". Нет, "Украина безнадёжна", говорит Арестович.Пошли, дорогой собрат интеллектуал, поговорим лучше про "ловушку Фукидида", предлагает Латынина. Или, к примеру, читал ли ты "Речные заводи" - роман о благородных разбойниках в правлении восьмого императора династии Сун? 14-го века роман!А представляете лица всяких Подоляков и других украинских "надлюдын", которых вот так мимоходом отвергли?На Украине что-то едва попискивают про "спецоперацию Кремля".Теперь только и могут, что санкции вводить.*Внесены в РФ в список иноагентов

Елена Мурзина

