Украинские силовики открыли огонь около 12.25. Обстрел велся из ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) со стороны поселка Новотроицкое на подконтрольной Киеву территории.
«В результате обстрела осколочные ранения получила женщина 1968 года рождения», — говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил начать отвод войск на линии разграничения в Донбассе по секторальному принципу.
Кроме того, он заявил о намерении прекратить войну на юго-востоке Украины за пять лет. Тем не менее обстрелы и боестолкновения на линии разграничения не прекращаются.