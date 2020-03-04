Жительница Докучаевска получила осколочные ранения после того, как попала под обстрел со стороны ВСУ. Об этом 4 марта сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости

Разделённый Кипр: уроки замороженного конфликта © AP, Petros Karadjias | AP, Petros Karadjias | Перейти в фотобанк «В результате обстрела осколочные ранения получила женщина 1968 года рождения», — говорится в сообщении. Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил начать отвод войск на линии разграничения в Донбассе по секторальному принципу. Кроме того, он заявил о намерении прекратить войну на юго-востоке Украины за пять лет. Тем не менее обстрелы и боестолкновения на линии разграничения не прекращаются.