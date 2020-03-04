Накануне, 3 марта, Минздрав Украины сообщил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у вернувшегося из Италии мужчины.
«Вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания на Украине. Однако суть заключается в готовности отрасли здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания», — сказал Хабихт.
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По его словам, выявленный случай заболевания коронавирусом на Украине не был чем-то неожиданным. Представитель ВОЗ напомнил, что по состоянию на утро 4 марта в Европе было зарегистрировано 3365 случаев заболевания, из которых 88% — за последнюю неделю.
Заболевание передается от человека к человеку. Его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от двух дней до двух недель.