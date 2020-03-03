Инициатива партии «Оппозиционный блок» по установке на Куликовом поле памятника жертвам трагедии 2 мая в Одессе вызвала недовольство праворадикалов, решивших организовать акцию протеста. Об этом сообщил глава националистической группировки «Уличный фронт» Демьян Ганул на своей странице в Facebook 2 марта

Знак небес: украинский флаг рухнул на месте массового убийства 2 мая в Одессе

«Эти недобитые хотят памятник тем, кто разворачивал в Одессе сценарий Донецка и Луганска. Мы помним, что было 2 мая 2014, и в случае повторения сепарского мятежа мы в состоянии дать достойный отпор. Я иду завтра (3 марта — ред.) под стены ОГА и зову всех неравнодушных», — заявил Ганул.

При этом он призвал приносить с собой куриные яйца и муку для «готовки пирога».

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Ранее против инициативы установки жертвам трагедии 2 мая поклонного креста на Куликовом поле выступил скандальный Украинский институт национальной памяти. Тогда историко-топонимическая комиссия горсовета отклонила эту инициативу «Оппоблока».

2 мая 2014 года на площади Куликово поле в Одессе завезенные из различных городов украинские неонацисты и футбольные фанаты атаковали палаточный лагерь сторонников федерализации Украины.

Люди укрылись в Доме профсоюзов, находящемся на площади, но нападавшие подожгли здание, а тех, кто пытался из него выбраться, забивали дубинками. По официальным данным, в результате действий ультраправых погибли 46 человек, всего пострадавших — около 250.

Катализатором трагедии стало то, что тогдашний губернатор Одесской области Владимир Немировский незадолго до инцидента открыто пообещал приезжим радикалам, что никто из них не будет наказан ни за какие их действия, фактически выдав разрешение на массовые убийства. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы региона 2 мая 2014 года.