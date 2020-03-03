«Скорее всего, они свой родной город могут так никогда и не увидеть больше. Ну, понятно, не все. Но такие знаковые фигуры, как Ахметов, точно», — пояснил эксперт.
Для того, чтобы Ахметов смог вернуть контроль над Донбассом, рассуждает политолог, нужно вернуть контроль Украины над Донбассом, который возможен лишь в случае разгрома России в ходе боевых действий, которые по сути еще не начинались.
При этом украинского олигарха, полагает Ищенко, вообще очень сложно взять под контроль, поскольку он владеет системообразующими предприятиями и в случае угрозы может спровоцировать в стране кризис — поэтому с ним предпочитают договариваться.
По его мнению, одной из причин Майдана стала борьба за ресурсы между различными олигархическими группировками, в результате чего Виктор Янукович и Андрей Клюев, а также другие донецкие олигархи и политики оказались выдавлены за пределы страны.
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