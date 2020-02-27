В четверг, 27 февраля, на втором по величине в Восточной Европе рынке произошли столкновения между частными предпринимателями и сотрудниками охранной фирмы.
По итогам беспорядков полиция задержала 53 человека. У них были изъяты дубинки и газовые баллончики. Задержанных допрашивают следователи.
Уголовное дело возбуждено по статье 294 УК Украины («Массовые беспорядки»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Взрывоопасных предметов на территории рынка специалисты не обнаружили. Ситуация на территории торгового центра находится под личным контролем руководства ГУНП в Харьковской области.
Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.