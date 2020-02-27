Около 100 человек участвовали в стычке на рынке «Барабашово» в Харькове и применяли газ, пиротехнику и оружие. Об этом 27 февраля сообщает полиция Харьковской области

Рынок «Барабашово», Харьков: Прибыльное гнездо рэкета и криминала © commons.wikimedia.org, User:UeArtemis | Перейти в фотобанк По итогам беспорядков полиция задержала 53 человека. У них были изъяты дубинки и газовые баллончики. Задержанных допрашивают следователи. Уголовное дело возбуждено по статье 294 УК Украины («Массовые беспорядки»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Взрывоопасных предметов на территории рынка специалисты не обнаружили. Ситуация на территории торгового центра находится под личным контролем руководства ГУНП в Харьковской области. Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.