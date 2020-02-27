Президент Украины Владимир Зеленский находится в ловушке, так как на должности в государственные структуры ему приходится выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами». Об этом 26 февраля заявила бывшая нардеп Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш»

Уровень доверия украинцев к правительству Гончарука существенно снизился — опрос © kmu.gov.ua сказала Савченко.

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В октябре студия «Квартал 95» в своем выступлении высмеяла поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой под Киевом. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что номер о Гонтаревой отрицательно влияет на инвестиционный климат на Украине. В свою очередь украинский олигарх Игорь Коломойский отметил, что после такого заявления Милованов должен немедленно написать заявление об отставке, и назвал его «дебилом». Позже Милованов пошутил, что он «дебил, и это не скрывает».