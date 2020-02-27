«Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами — то, что сейчас вы (партия "Слуга народа") набрали. Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину… Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами. Хорошо, только один себя так признал, пусть все остальные будут просто профанами», — сказала Савченко.
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В октябре студия «Квартал 95» в своем выступлении высмеяла поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой под Киевом. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что номер о Гонтаревой отрицательно влияет на инвестиционный климат на Украине. В свою очередь украинский олигарх Игорь Коломойский отметил, что после такого заявления Милованов должен немедленно написать заявление об отставке, и назвал его «дебилом». Позже Милованов пошутил, что он «дебил, и это не скрывает».