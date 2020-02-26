Европейский суд по правам человека признал обоснованность люстрации, однако ее применение к широкому кругу чиновников было нарушением Конвенции о правах человека, утверждает заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный в делах ЕСПЧ Иван Лещина. Об этом он написал на своей странице в Facebook 26 февраля

Ранее стало известно, что Украина проиграла апелляцию на решение ЕСПЧ по искам люстрированных депутатов. В 2019 году суд признал, что украинская власть нарушила право на справедливое судебное разбирательство и право на уважение частной и семейной жизни люстрированных.

ЕСПЧ отверг апелляцию Киева. Решение в пользу люстрированных чиновников вступило в силу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк словам Лещины, ЕСПЧ установил, что ситуация на Украине в 2014 году давала основания для люстрации в отношении гражданских служащих с целью защиты от тех, кто «своим поведением создавали риск молодому демократическому режиму и принимали участие в масштабных коррупционных действиях».

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Ранее, подчеркнул он, наличие оснований для люстрации ЕСПЧ признавал только в случае бархатных революций в Восточной Европе осенью 1989 года, а Евромайдан стал исключением.

«В то же время ЕСПЧ отметил, что ответственность при люстрации должна быть индивидуализирована, то есть при ее применении должны приниматься во внимание конкретные обстоятельства каждого из тех, к кому применялись предусмотренные pаконом последствия и конкретное участие лица в антидемократических действиях предыдущего режима», — написал Лещина.

Министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook заявил, что Минюст разработает законопроект о создании комиссии, которая рассмотрит жалобы граждан, считающих свою люстрацию неправомерной, а также возможность их восстановления на должности выплаты компенсации.