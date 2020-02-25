«Запросы на направление отклонены», — цитирует агентство пресс-службу ЕСПЧ.

Как бывшие «силовики» и один коммунист победили Украину. ЕСПЧ дал надежду всем люстрированным
Как бывшие «силовики» и один коммунист победили Украину. ЕСПЧ дал надежду всем люстрированным
© РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
Также отмечается, что соответствующее решение ЕСПЧ по делу «Полях и другие против Украины» вступило в законную силу.

Суд по указанному делу завершился в октябре 2019 года. Тогда было признано, что украинской властью были нарушены право на справедливое судебное разбирательство и право на уважение частной и семейной жизни люстрированных.

О неконституционности положений украинского люстрационного закона неоднократно заявляла Венецианская комиссия.

Всего по состоянию на начало года на рассмотрении в ЕСПЧ находилось более 120 аналогичных исков против Украины.

Конституционный суд Украины исследует конституционность закона "Об очищении власти" уже более четырех лет, но до сих пор не вынес по нему решения.