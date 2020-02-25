Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отказалась рассматривать апелляцию киевского режима на решение ЕСПЧ по искам люстрированных украинских чиновников, пишет 25 февраля УНН со ссылкой на сообщение суда

«Запросы на направление отклонены», — цитирует агентство пресс-службу ЕСПЧ.

Как бывшие «силовики» и один коммунист победили Украину. ЕСПЧ дал надежду всем люстрированным © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Суд по указанному делу завершился в октябре 2019 года. Тогда было признано, что украинской властью были нарушены право на справедливое судебное разбирательство и право на уважение частной и семейной жизни люстрированных.

О неконституционности положений украинского люстрационного закона неоднократно заявляла Венецианская комиссия.

Всего по состоянию на начало года на рассмотрении в ЕСПЧ находилось более 120 аналогичных исков против Украины.

Конституционный суд Украины исследует конституционность закона "Об очищении власти" уже более четырех лет, но до сих пор не вынес по нему решения.