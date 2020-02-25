«Запросы на направление отклонены», — цитирует агентство пресс-службу ЕСПЧ.
Также отмечается, что соответствующее решение ЕСПЧ по делу «Полях и другие против Украины» вступило в законную силу.
Суд по указанному делу завершился в октябре 2019 года. Тогда было признано, что украинской властью были нарушены право на справедливое судебное разбирательство и право на уважение частной и семейной жизни люстрированных.
О неконституционности положений украинского люстрационного закона неоднократно заявляла Венецианская комиссия.
Всего по состоянию на начало года на рассмотрении в ЕСПЧ находилось более 120 аналогичных исков против Украины.
Конституционный суд Украины исследует конституционность закона "Об очищении власти" уже более четырех лет, но до сих пор не вынес по нему решения.