Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что информация об уровне смертности на Украине от гриппа могла бы успокоить граждан, которые боятся коронавируса. Об этом 25 февраля он заявил в интервью «Лига.net»

Соратница Зеленского назвала коронавирус величайшей аферой и призвала посадить Авакова © Facebook Лиза Богуцкая отметил, что на Украине информация, которая не соответствует действительности, разлетается намного быстрее, чем звук. Для этого достаточно написать в мессенджер. Поэтому, по мнению секретаря СНБО, Офис президента не обязан реагировать на каждое сообщение.

«Еще раз говорю, этим должна заниматься отдельная институция, которая объяснила бы людям, что ничего страшного нет. Обычный грипп, к которому мы все привыкли, забирает намного больше, чем коронавирус. К тому же на сегодня ситуация поменялась, уже есть лекарства. Графики смертности каждый день идут вниз», — заявил он.

Ранее сообщалось, что с начала эпидемиологического сезона на Украине умерли от осложнений после гриппа 38 человек, 10 из которых скончались на прошлой неделе.