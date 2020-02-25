«С 20:00 (21:00 мск — ред.) сегодня (24 февраля) у всех людей, кто будет приезжать из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавируса, будем проверять уровень температуры тела», — написал Гончарук.
Премьер отметил, что температурный скрининг будет проводиться для всех пассажиров в основных аэропортах Украины, а также начиная с 8 утра 25 февраля для путешествующих через пункт пропуска «Тиса» на Закарпатье. Впоследствии такой же режим будет работать и на остальных пограничных пунктах.
Также Гончарук сообщил, что медицинская система Украины абсолютно готова к оказанию помощи тем, у кого вдруг обнаружатся симптомы болезни. Подготовлены соответствующие инфекционные бригады, которые снабжены всеми необходимыми санитарно-эпидемиологическими средствами.