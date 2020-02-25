Украинское правительство усиливает меры безопасности для предотвращения занесения и распространения коронавируса на территории страны. Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

Соратница Зеленского назвала коронавирус величайшей аферой и призвала посадить Авакова © Facebook Лиза Богуцкая написал Гончарук.

Премьер отметил, что температурный скрининг будет проводиться для всех пассажиров в основных аэропортах Украины, а также начиная с 8 утра 25 февраля для путешествующих через пункт пропуска «Тиса» на Закарпатье. Впоследствии такой же режим будет работать и на остальных пограничных пунктах.

Также Гончарук сообщил, что медицинская система Украины абсолютно готова к оказанию помощи тем, у кого вдруг обнаружатся симптомы болезни. Подготовлены соответствующие инфекционные бригады, которые снабжены всеми необходимыми санитарно-эпидемиологическими средствами.