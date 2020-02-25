В Закарпатье созывают срочное совещание противоэпидемической комиссии из-за возвращения в регион украинских заробитчан из Италии, где на днях зарегистрировали масштабную вспышку коронавируса. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба областной госадминистрации

На совещании, в котором примут участие медики, таможенники и пограничники, будут обсуждаться вопросы готовности сотрудников КПП к выявлению людей, зараженных коронавирусом, а также налаживания сотрудничества с медицинскими службами.

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Коронавирус по-украински: разбор полётов © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

«Областная инфекционная больница определена заведением, где будут оказывать помощь больным коронавирусом; при необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц. Тринадцать специально оборудованных автомобилей скорой помощи, в том числе оборудованными аппаратами искусственного дыхания», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Италии, в частности в областях Ломбардия и Венето, была зарегистрирована вспышка заболеваемости коронавирусом — его выявили более чем у 200 человек. По разным данным, от заболевания скончались от 3 до 6 инфицированных.