На совещании, в котором примут участие медики, таможенники и пограничники, будут обсуждаться вопросы готовности сотрудников КПП к выявлению людей, зараженных коронавирусом, а также налаживания сотрудничества с медицинскими службами.
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Сейчас в регионе существует пять групп экстренного реагирования на случаи выявления людей с симптомами коронавируса.
«Областная инфекционная больница определена заведением, где будут оказывать помощь больным коронавирусом; при необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц. Тринадцать специально оборудованных автомобилей скорой помощи, в том числе оборудованными аппаратами искусственного дыхания», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Италии, в частности в областях Ломбардия и Венето, была зарегистрирована вспышка заболеваемости коронавирусом — его выявили более чем у 200 человек. По разным данным, от заболевания скончались от 3 до 6 инфицированных.