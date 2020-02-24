Премьер-министр Украины Алексей Гончарук попросил украинцев не вестись на связанные с коронавирусом провокации. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 24 февраля

В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Прибывших доставили на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами и столкновениями с полицией, требуя, чтобы «зараженных» увезли. При этом у всех, кто садился в самолет в Китае симптомов коронавируса не обнаружили.

«Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Работа всех служб скоординирована… Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования… Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации», — написал Гончарук.

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По словам премьера, все эвакуированные чувствуют себя хорошо, о состоянии их здоровья его уведомляют ежедневно. Условия содержания людей в санатории удовлетворительные, некоторые мобильные операторы даже установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных с близкими.

Гончарук также отметил, что все области Украины готовы к выявлению возможного заражения и оказанию первой помощи заболевшему.

По последним данным, число зараженных китайским коронавирусом достигло 79 360 тысяч человек. От заболевания скончались 2 619 человек, выздоровели 25 044 человека. Первая крупная вспышка заражения вирусом в Европе была зарегистрирована в Италии — 152 человека заболели, трое погибли.