Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года, считают исследователи.
«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — говорится в докладе.
По мнению ученых, вирус был передан от некого «нулевого пациента», а плохие санитарные условия на рынке спровоцировали массовое распространение. Кроме того, распространение болезни шло не менее чем по трем маршрутам.
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Такие выводы ученые сделали, изучив 93 образца коронавируса, которые были собраны в 12 странах на четырех континентах. Так, в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который не связан с рынком морепродуктов.
Тем временем число погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 2442 человек. Количество зараженных оценивается в 76,9 тысяч человек, а вылечившихся — в 22,8 тысячи.