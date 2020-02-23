Источником коронавируса COVID-19 был не рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане, как считалось ранее. Об этом утверждается в докладе ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, передает РИА Новости 22 февраля

Коронавирус по-украински: разбор полётов © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — говорится в докладе.

По мнению ученых, вирус был передан от некого «нулевого пациента», а плохие санитарные условия на рынке спровоцировали массовое распространение. Кроме того, распространение болезни шло не менее чем по трем маршрутам.

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Такие выводы ученые сделали, изучив 93 образца коронавируса, которые были собраны в 12 странах на четырех континентах. Так, в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который не связан с рынком морепродуктов.

Тем временем число погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 2442 человек. Количество зараженных оценивается в 76,9 тысяч человек, а вылечившихся — в 22,8 тысячи.