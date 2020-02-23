Вашингтон обвиняет Москву в масштабной кампании по дезинформации о ситуации вокруг китайского коронавируса, передает AFP 22 февраля со ссылкой на американских официальных лиц

Российская журналистка: Паникой вокруг коронавируса США хотят притормозить Китай © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк публикации утверждается, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях якобы распространяют дезинформацию о коронавирусе 2019-nCoV, направленную против США. В частности, в распространяемых сообщениях речь идет о том, что Соединенные Штаты якобы ответственны за вспышку нового вируса.

Как сообщили представители Госдепартамента США, отвечающие за борьбу с российской дезинформацией, указанные аккаунты используют Facebook, Instagram и Twitter для продвижения российских тезисов на нескольких языках.

«Цель России — посеять раздор и ослабить американские институты и союзы изнутри, в том числе с помощью подпольных и губительных кампаний. Распространяя дезинформацию о коронавирусе, злонамеренные российские игроки в очередной раз ставят под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальных ответных мер в отрасли здравоохранения», — заявил и. о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

По его словам, один из месседжей «российской кампании» — это то, что коронавирус якобы является биологическим оружием, разработанным ЦРУ. Также распространялись утверждения, что вирус — это попытка США вести экономическую войну с КНР и что это часть возглавляемой Западом попытки «протолкнуть антикитайские сообщения».

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Отмечается, что несколько тысяч связанных с этой кампанией аккаунтов ранее использовались для передачи сообщений о таких событиях, как война в Сирии, протесты «желтых жилетов» во Франции и массовые демонстрации в Чили.

Вспышка нового коронавируса, получившего название 2019-nCoV, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, количество летальных исходов достигло 2360 случаев, а число заразившихся за все время распространения вируса превысило 76,3 тысяч человек. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 25 странах, включая Россию.