Несмотря на уничтожение русского языка в эстонских школах, титульной нации приходится учиться говорить по-русски, написал Telegram-канал Sputnik – Ближнее зарубежье 19 февраля

«Глава фирмы Nordecon рассказывает, что работа на стройплощадке идет преимущественно на русском, так как иностранная рабочая сила там — (нет, не россияне) украинцы. Молодые эстонцы, которые должны с ними работать, усердно учат русский язык», — пишет канал и задает риторический вопрос: почему русский, а не украинский — украинцы ведь?

Язык и политика власти. Как Зеленский предает своих избирателей © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Народ Украины, так же как и 40 лет назад, в подавляющем большинстве говорит по-русски.