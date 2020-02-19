«Глава фирмы Nordecon рассказывает, что работа на стройплощадке идет преимущественно на русском, так как иностранная рабочая сила там — (нет, не россияне) украинцы. Молодые эстонцы, которые должны с ними работать, усердно учат русский язык», — пишет канал и задает риторический вопрос: почему русский, а не украинский — украинцы ведь?
Ответ прост до банальности: несмотря на усиленную работу по популяризации госязыка на Украине, он применяется в основном в выступлениях чиновников и радикалов, а также во всем документообороте.
Народ Украины, так же как и 40 лет назад, в подавляющем большинстве говорит по-русски.