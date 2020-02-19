По состоянию на 00:00 18 февраля число заболевших коронавирусом составило 75 184 человека, умерло 2 013 человек.
Отмечается, что на материковой части Китая вылечить удалось 14 376 человек.
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Ранее сообщалось, что самолет, который эвакуирует украинцев из Уханя, уже вылетел в Китай. Борт вернется в четверг, 20 февраля, все прибывшие будут помещены в карантин. Всего в Ухане находятся 84 украинца, эвакуироваться хотят 49 из них. Вместе с ними улетят из охваченного эпидемией Уханя и иностранцы.