Число жертв китайского коронавируса Covid-19 превысило две тысячи человек. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает Центральное телевидение Китая

Аваков пообещал заняться отходами из коронавирусного карантина © пресс-служба Арсена Авакова заболевших коронавирусом составило 75 184 человека, умерло 2 013 человек.

Отмечается, что на материковой части Китая вылечить удалось 14 376 человек.

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Ранее сообщалось, что самолет, который эвакуирует украинцев из Уханя, уже вылетел в Китай. Борт вернется в четверг, 20 февраля, все прибывшие будут помещены в карантин. Всего в Ухане находятся 84 украинца, эвакуироваться хотят 49 из них. Вместе с ними улетят из охваченного эпидемией Уханя и иностранцы.