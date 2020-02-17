Заместитель главы фракции «Голос» Ярослав Железняк предложил депутатам, желающим поехать в Москву на парад 9 мая, не возвращаться на Украину. Об этом 17 февраля он заявил на согласительном совете в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

Украина должна быть на параде к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве – Рабинович © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Также предложение фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» направить делегацию украинских депутатов на парад раскритиковала депутат из фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, которая назвала это провокацией.

Кроме того, она отметила, что ее поразило то, что никто из руководства парламента на это заявление не отреагировал.