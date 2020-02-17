«Они могут самостоятельно сформировать эту делегацию — желательно взять билет в один конец — и убежден, что, если они останутся в Кремле, они будут значительно естественней и реалистичней выглядеть там, чем в украинском парламенте. Я думаю, что это будет выход из ситуации», — заявил депутат.
Также предложение фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» направить делегацию украинских депутатов на парад раскритиковала депутат из фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, которая назвала это провокацией.
Кроме того, она отметила, что ее поразило то, что никто из руководства парламента на это заявление не отреагировал.