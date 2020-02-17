Официальному Киеву для скорейшего возвращения украинских рыболовов, промышлявших незаконным промыслом в российских территориальных водах, лучше вести себя как можно тише, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

В субботу, 15 февраля, ФСБ РФ сообщила, что погранохрана задержала в российских территориальных водах западной части Азовского моря шхуну с четырьмя украинскими браконьерами. В так называемой прокуратуре Нацполиции АР Крым возбудили уголовное дело по «факту незаконного захвата судна сотрудниками ФСБ РФ».

По мнению Ищенко, украинские радикалы, безусловно, постараются политизировать данный вопрос, однако все зависит от того, как поступит украинская власть.

«Как поведет себя в этом случае официальный Киев — сказать не берусь. Для скорейшего возвращения моряков им, безусловно, лучше просто посидеть да помолчать. И люди вернутся назад, и корабли вернут — можно просто штраф заплатить либо договориться», — отметил эксперт.

Если же вопрос будет политизирован, то люди рано или поздно возвратятся, однако они могут получить срок за браконьерство и тогда вернутся они совсем не скоро и без техники, подчеркнул Ростислав Ищенко.

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