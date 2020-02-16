Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону не получало от РФ официальной информации о задержании украинского рыболовного судна в Азовском море, сообщает Укринформ со ссылкой на директора Депаратмента консульской службы МИД страны Сергея Погорельцева 15 февраля

Ранее ФСБ РФ сообщила, что погранохрана задержала в российских территориальных водах западной части Азовского моря шхуну с четырьмя украинскими браконьерами. В так называемой прокуратуре Нацполиции АР Крым возбудили уголовное дело по «факту незаконного захвата судна сотрудниками ФСБ РФ».

«Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону не получало официальной информации от органов РФ по задержанию в западной части Азовского моря украинскому маломерного рыболовецкого судна с четырьмя гражданами Украины на борту», — отметил Погорельцев.

Инцидент в Азовском море: российские пограничники задержали браконьеров, на Украине завели уголовное дело © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым

В связи с этим консульское учреждение официально не обращалось к российским властям полуострова, так как Киев не признает их.

При этом, по его словам, «Генеральное консульство проводит мониторинг ситуации и принимать меры по получению официальной информации по указанному инцидента от компетентных органов РФ на территории консульского округа».

По информации ФСБ РФ, капитан задержанного судна отказался выполнять требования пограничного наряда и попробовал скрыться, однако эта попытка не увенчалась успехом.

На борту судна российские пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

Судно и команду сопроводили в порт Керчи, где, как сообщила омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк, задержали на двое суток.

Позднее депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» сообщил имена браконьеров. По его словам, все они жители села Райнивка Приморского района запорожской области.