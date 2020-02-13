Эксперт напомнила, что табачный бизнес в 2018 году направил в государсвенный бюджет 43,6 млрд гривен (около 110 млрд рублей), а в 2019 увеличил поступления на 16,4% — до 50,75 млрд гривен (около 130 млрд рублей).
По ее словам, повышение табачного акциза будет влиять на производителя, но это требование Европейского Союза и условие соглашения об Ассоциации с объединением.
«Электронные сигареты продают с разными вкусами, но это не конфеты, этого не должно быть. А статистика говорит о том, что из-за электронных сигарет большое количество молодежи, в том числе от 13 до 15 лет, почти 18%, уже курят эти е-сигареты», — заметила Хотенко.
Специалист добавила, что не надо убивать производителя, но надо проводить другие мероприятия, направленные на увеличение здоровья нации.