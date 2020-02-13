Табачный рынок платит очень большие налоги в государственный бюджет Украины. В то время как ведущие игроки отрасли сопротивляются, страна должна внедрять ограничивающие их европейские нормы. Об этом в ходе недавней пресс-конференции в Киеве рассказала вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко

Дело — табак. Крупнейшие налогоплательщики грозятся свернуть производство на Украине © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

По ее словам, повышение табачного акциза будет влиять на производителя, но это требование Европейского Союза и условие соглашения об Ассоциации с объединением.

«Электронные сигареты продают с разными вкусами, но это не конфеты, этого не должно быть. А статистика говорит о том, что из-за электронных сигарет большое количество молодежи, в том числе от 13 до 15 лет, почти 18%, уже курят эти е-сигареты», — заметила Хотенко.

Специалист добавила, что не надо убивать производителя, но надо проводить другие мероприятия, направленные на увеличение здоровья нации.