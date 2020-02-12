Эвакуация украинцев из Уханя, который стал эпицентром эпидемии коронавирсуа в Китае, задерживается, так как власти Украины хотят минимизировать все риски, связанные с заболеванием. Об этом 12 февраля сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

Коронавирус в России и Украине. Как и кто раздувает панику в интернете © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

По словам Гончарука, провести эвакуацию нужно так, чтобы не создавать дополнительных рисков для населения Украины.

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«Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не создаст риска проникновения этой инфекции на территорию Украины и распространения ее тут, мы мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней. У нас самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть проведена эвакуация», — заверяет премьер.

По данным ВОЗ на 12 февраля, коронавирусом заразились более 43 тысяч человек, в том числе 395 за пределами Китая. Количество умерших составляет 115 человек.