Политический эксперт Денис Гороховский рассказал, что стоит за обысками на телеканале «1+1». Он сказал об этом в комментарии изданию Украина.ру 6 февраля

Блеф или начало борьбы с Коломойским. Что означают обыски на «1+1» © 112 Украина Игоря Коломойского. Как сообщили в ведомстве, обыск прошел в рамках расследования дела о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По мнению Гороховского, есть три возможные причины, по которым обыски провели именно 5 февраля.

«Первое — это попытка т.н. группы Сороса надавить на группу Коломойского внутри партии и в целом во власти. Вторая версия — это попытка размыть инфоповод по отставке [главы НАБУ Артема] Сытника. И третья версия — это была попытка повлиять на группу Коломойского в контексте сегодняшнего голосования по принятию закона о рынке земли во втором чтении», — сказал он.

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В четверг, 6 февраля, парламент должен рассмотреть спорный законопроект об открытии рынка земли. Кроме того, как сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский, 140 его коллег поставили подписи под инициативой принятия постановления Верховной Рады для увольнения Сытника.