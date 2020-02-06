Александр Сергеевич Ходаковский родился 18 декабря 1972 года в Донецке

В 1990-1992 годах отслужил по призыву в советской и российской армии (331-й парашютно-десантный полк Тульской десантной дивизии). Работал начальником отдела Центра специальных операций «А» по Донецкой области.

На меня вышел генерал ВСУ и попросил: «Давайте перестанем друг друга убивать» — Александр Ходаковский © Facebook, Александр Ходаковский

С 16 мая по 16 июля 2014 года занимал пост министра государственной безопасности ДНР. С 13 ноября 2014 по 13 марта 2015 года — секретарь Совета безопасности ДНР.

Является председателем правления общественной организации «Патриотические силы Донбасса».

Командир бригады «Восток» ополчения ДНР с мая по ноябрь 2014 года.

Лидер Общественного движения «Патриотические силы Донбасса» с 2014 года. Депутат Верховного Совета/Народного Совета ДНР I созыва.

В декабре 2015 года заявил об уходе из депутатов Нарсовета.