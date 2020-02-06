Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследование дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом 6 февраля сообщается на странице ведомства в Facebook

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«Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства», — заявил он.

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Баканов добавил, что следственные действия по этому делу проводились относительно министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи.