Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил обыски на телеканале «1+1» и считает это «сигналом тревоги» для всех журналистов. Об этом глава союза Сергей Томиленко заявил на своей странице в Facebook 6 февраля

Обыски на «1+1» проводятся в связи с делом о прослушке Гончарука - СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Дубинский сообщил об обыске в офисе телеканала «1+1». По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Агентство УНИАН сообщило, что обыски прошли также и дома у журналиста телеканала Дениса Данько.

Томиленко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников.

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«Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов — это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а притеснения свободы слова называть "необходимыми следственными действиями"», — написал он.

В связи с этим НСЖУ призвал СБУ предоставить убедительное обоснование необходимости обысков, а парламентские комитеты по вопросам свободы слова и гуманитарной и информполитики провести совместное заседание и заслушать представителей спецслужбы и «1+1» об обысках.

Ранее на YouTube-канале «Как обмануть президента» был опубликовал видеоролик с аудиозаписью совещания Гончарука по курсу гривны, на котором он якобы говорит о том, что у президента Владимира Зеленского «примитивное понимание экономических процессов», а самого себя называет «профаном» в экономике.