Обыски в офисе «1+1» не связаны с деятельностью телеканала. Об этом вечером 5 февраля сообщила пресс-служба СБУ на своей станице в Facebook

Рябошапка пообещал скоро опубликовать результаты дела о «пленках Гончарука» © скриншот видео OOO Финиксион Алексея Гончарука.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

По информации РБК-Украина, СБУ подозревает, что их обнародовал журналист телеканала Евгений Куксин.

«Обыски осуществляются в отношении конкретных лиц, на местах возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем», — говорится в сообщении.

Следственные действия проводятся по решению суда. Обыски ведутся и других лиц, которые могут быть причастны к незаконному использованию технических средств.

В СБУ заверили, что никакого вмешательства в работу телеканала нет, пообещав сообщить детали позже.