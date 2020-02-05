Сотрудники СБУ пришли с обысками в редакцию программы «Секретные материалы», расследуя дело о публикации скандальных аудиозаписей из комнаты совещаний премьер-министра Алексея Гончарука.
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По информации РБК-Украина, СБУ подозревает, что их обнародовал журналист телеканала Евгений Куксин.
«Обыски осуществляются в отношении конкретных лиц, на местах возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем», — говорится в сообщении.
Следственные действия проводятся по решению суда. Обыски ведутся и других лиц, которые могут быть причастны к незаконному использованию технических средств.
В СБУ заверили, что никакого вмешательства в работу телеканала нет, пообещав сообщить детали позже.