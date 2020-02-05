В январе прошлого года в сети появилась прослушка совещания Гончарука с членами Кабмина. На них человек с голосом премьера критикует главу государства за некомпетентность.
Президент Владимир Зеленский поручил силовикам найти причастных к публикации этих аудиозаписей.
«Расследование осуществляется Службой безопасности Украины, мы заслушивали это производство. Пока что нет окончательных результатов, и я думаю, что возможно, на протяжении недели-двух будем в состоянии получить результаты и сообщим о них президенту и обществу», — сказал Рябошапка.
В среду, 5 февраля, в рамках расследования сотрудник СБУ пришли с обысками на телеканал «1+1», журналист которого, по версии следователей, слил в сеть скандальную прослушку.