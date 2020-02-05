В течение двух недель станут известны результаты расследования дела о публикации скандальных аудиозаписей совещания из кабинета премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом 5 февраля сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина

«Баканов совсем идиот». СБУ проводит обыски на телеканале «1+1» - Дубинский © Facebook, Гітлянська Олена | Перейти в фотобанк

Президент Владимир Зеленский поручил силовикам найти причастных к публикации этих аудиозаписей.

«Расследование осуществляется Службой безопасности Украины, мы заслушивали это производство. Пока что нет окончательных результатов, и я думаю, что возможно, на протяжении недели-двух будем в состоянии получить результаты и сообщим о них президенту и обществу», — сказал Рябошапка.

В среду, 5 февраля, в рамках расследования сотрудник СБУ пришли с обысками на телеканал «1+1», журналист которого, по версии следователей, слил в сеть скандальную прослушку.