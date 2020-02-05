«Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, осознающим необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок», — написал Вятрович.
По его словам, приняв законопроект, парламент введет на Украине правила, которые якобы действуют во всем цивилизованном мире.
«Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звуков музыки или фильмов во время рейсов будет разрешена исключительно через наушники», — добавил он.
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На прошлой неделе парамедик Ярина Черногуз, участвовавшая в так называемой антитеррористической операции, устроила скандал после того, как водитель междугороднего пассажирского автобуса отказался выключить сериал на русском языке.
По словам Черногуз, водитель спросил у остальных пассажиров, стоит ли выключать сериал. Большинство из них промолчали, а одна женщина назвала Черногуз и ее спутницу убийцами, которые ездят на войну.
Скандальных пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.
Компания-перевозчик заявила, что водителя уволят в ближайшее время. Депутат Верховной Рады Илья Кива пообещал трудоустроить шофера.