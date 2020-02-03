Иранская сторона предлагала выплатить по $80 тысяч компенсации семьям погибших в авиакатастофе под Тегераном украинцев, но Киев считает эту сумму недостаточной. Об этом 2 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе «ТСН. Неделя»

В Иране назвали условия, при которых передадут Украине «черный ящик» сбитого «Боинга» © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк сказал украинский президент.

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В начале января 2020 года пассажирский украинский Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО в Тегеране сразу после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.