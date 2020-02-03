«Относительно иранской стороны — они предложили сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато <…>. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — сказал украинский президент.
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В начале января 2020 года пассажирский украинский Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО в Тегеране сразу после взлета.
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.