Турция выделит Вооруженным силам Украины (ВСУ) 50 миллионов долларов на закупку вооружения. Об этом в опубликованном 2 февраля интервью «Укринформу» заявил посол Урканы в Турции

Немецкий эксперт Рар описал, что будет, если Турция выйдет из НАТО © Public Domain Реджеп Тайип Эрдоган.

В этот день пройдет восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, по итогам которого стороны подпишут ряд документов.

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«В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 миллионов турецких лир (около 50 миллионов долларов США) для нужд украинской армии, в частности для закупки вооружения. В предыдущие годы мы также заключали такие сделки на соответствующие суммы», — сказал посол.

Кроме того, ожидается подписание документов в сфере миграционного сотрудничества и соглашение о взаимном признании водительских прав.