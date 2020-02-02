В понедельник, 3 февраля, в Киев с официальным визитом прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В этот день пройдет восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, по итогам которого стороны подпишут ряд документов.
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«В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 миллионов турецких лир (около 50 миллионов долларов США) для нужд украинской армии, в частности для закупки вооружения. В предыдущие годы мы также заключали такие сделки на соответствующие суммы», — сказал посол.
Кроме того, ожидается подписание документов в сфере миграционного сотрудничества и соглашение о взаимном признании водительских прав.