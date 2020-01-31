Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла оскорбительную для России резолюцию, признав ее «стороной Минских договоренностей». Об этом 30 января сообщило издание «Европейская правда»

В документе утверждается, что Россия осуществила «незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на востоке Украины», а также «усиливает негативные тенденции демократии».

Брезгливо перешагнуть. Украинская делегация продолжила буянить в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Пункт о Минских договоренностях возмутил представителей России.

«Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта», — отметил член российской делегации и депутат Госдумы Николай Рыжак.

Такая формулировка, по его мнению, противоречит позиции Совета Безопасности ООН.