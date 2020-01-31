В документе утверждается, что Россия осуществила «незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на востоке Украины», а также «усиливает негативные тенденции демократии».
В нем также содержатся требования, предъявленные к Российской Федерации. Среди них требование «в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является РФ». Последнее замечание было добавлено по предложению украинской стороны.
Пункт о Минских договоренностях возмутил представителей России.
«Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта», — отметил член российской делегации и депутат Госдумы Николай Рыжак.
Такая формулировка, по его мнению, противоречит позиции Совета Безопасности ООН.