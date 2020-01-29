Украинские силовики открыли огонь около трех часов дня из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП. Очередное нарушение перемирия было зафиксировано представителями народной республики.

«В свою очередь, Народная милиция ЛНР нацелена на мирное урегулирование конфликта и соблюдает взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении.

В январе выросло количество жертв среди мирного населения Донбасса - ОБСЕ
В январе выросло количество жертв среди мирного населения Донбасса - ОБСЕ
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые провозгласили независимость после государственного переворота в Киеве.

По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

 

 

 