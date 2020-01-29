При минометном обстреле поселка Желобок под Луганском смертельное ранение получил боец Народной милиции ЛНР. Об этом 29 января сообщил Интрефакс со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Украинские силовики открыли огонь около трех часов дня из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП. Очередное нарушение перемирия было зафиксировано представителями народной республики.

«В свою очередь, Народная милиция ЛНР нацелена на мирное урегулирование конфликта и соблюдает взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении.

В январе выросло количество жертв среди мирного населения Донбасса - ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.