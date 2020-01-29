Украинские силовики открыли огонь около трех часов дня из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП. Очередное нарушение перемирия было зафиксировано представителями народной республики.
«В свою очередь, Народная милиция ЛНР нацелена на мирное урегулирование конфликта и соблюдает взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые провозгласили независимость после государственного переворота в Киеве.
По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.