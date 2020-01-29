Министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс отложил намеченную на эту неделю поездку в Китай. Об этом 29 января сообщает «Интерфакс-Украина»

Слишком дорогая инфекция. Как коронавирус бьёт по экономике и... даёт новые заказы © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тысяч человек, 132 человека погибли.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.