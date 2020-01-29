По словам официального представителя министерства, Росс принял такое решение на фоне опасений американских чиновников, связанных с распространением коронавируса.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тысяч человек, 132 человека погибли.
Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.