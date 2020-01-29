Петиция с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа, размещенная на сайте президента Украины Владимира Зеленского, набрала необходимое число подписей. Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства

На Украине вступил в силу закон о разделении деятельности по транспортировке газа - анбандлинге © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Дело в том, что с января 2020 года украинцы стали получать две платежки за газ: отныне за его транспортировку нужно отдельно вносить абонентскую плату, даже если потребитель совсем им не пользовался.

Автор петиции считает данное нововведение «грабительским и вымогательским», призванным выкачать дополнительные деньги из народа в карман олигархам. Он требует отменить соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Мы сами за свой счет прокладывали себе газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения! Упомянутое решение — это наглый и циничный грабеж народа!» — говорится в тексте петиции.

В начале октября 2019 года НКРЭКУ приняла решение, согласно которому оплата за доставку газа будет осуществляться равными частями каждый месяц. То есть потребитель будет платить за доставку газа одинаковую сумму и летом, когда потребление газа падает, и зимой.