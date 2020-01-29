Петиция №22/083148-еп была зарегистрирована 20 января. По состоянию на среду, 29 января, она набрала 28 047 подписей при 25 тысячах необходимых для рассмотрения президентом. При этом сбор голосов продлится еще 83 дня.
Дело в том, что с января 2020 года украинцы стали получать две платежки за газ: отныне за его транспортировку нужно отдельно вносить абонентскую плату, даже если потребитель совсем им не пользовался.
Автор петиции считает данное нововведение «грабительским и вымогательским», призванным выкачать дополнительные деньги из народа в карман олигархам. Он требует отменить соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
«Мы сами за свой счет прокладывали себе газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения! Упомянутое решение — это наглый и циничный грабеж народа!» — говорится в тексте петиции.
В начале октября 2019 года НКРЭКУ приняла решение, согласно которому оплата за доставку газа будет осуществляться равными частями каждый месяц. То есть потребитель будет платить за доставку газа одинаковую сумму и летом, когда потребление газа падает, и зимой.