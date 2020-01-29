Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол за хулиганство. Об этом 28 января сообщили на сайте ведомтва

Явившуюся на брифинг замглавы Госбюро расследований Украины Черновол вытолкали из зала © Facebook, Тетяна Чорновол Александра Бабикова, где тот заявил, что никогда не защищал интересы экс-президента Виктора Януковича и не знаком с ним лично.

В начале брифинга присутствовала Черновол, затем у нее состоялся диалог с полицией. К концу брифинга Черновол из зала исчезла, в коридоре были слышны крики.

Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала возбудить уголовное дело в связи с нападением неизвестных на Черновол и депутата Марию Ионову.

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица (часть 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в материале на сайте.

По предварительной информации, Черновол во вторник проникла на охраняемую территорию бюро через забор с колючей проволокой.

«После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон», — сообщается на сайте.

Из-за этого Черновол вывели из зала проведения брифинга.

Следственные действия продолжаются. Экс-депутату грозит до пяти лет лишения свободы.