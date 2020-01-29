Инцидент с Черновол произошел во время брифинга первого замдиректора бюро Александра Бабикова, где тот заявил, что никогда не защищал интересы экс-президента Виктора Януковича и не знаком с ним лично.
В начале брифинга присутствовала Черновол, затем у нее состоялся диалог с полицией. К концу брифинга Черновол из зала исчезла, в коридоре были слышны крики.
Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала возбудить уголовное дело в связи с нападением неизвестных на Черновол и депутата Марию Ионову.
«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица (часть 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в материале на сайте.
По предварительной информации, Черновол во вторник проникла на охраняемую территорию бюро через забор с колючей проволокой.
«После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон», — сообщается на сайте.
Из-за этого Черновол вывели из зала проведения брифинга.
Следственные действия продолжаются. Экс-депутату грозит до пяти лет лишения свободы.