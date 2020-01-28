Президент Украины Владимир Зеленский, причислив Советский Союз к виновникам развязывания Второй мировой войны, присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Twitter во вторник, 28 января

Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста.

«Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам», — написал Аксенов.

По его мнению, с моральной точки зрения подобные высказывания Зеленского — это подлость, а с государственной и политической — глупость.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам. С моральной точки зрения это подлость, с государственной и политической – глупость. #Крым #Россия — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 28 января 2020 г.

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