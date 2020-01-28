«"Партия "Коммунисты России" обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить против Зеленского уголовное дело и потребовать у Украины его выдачи для судебного разбирательства здесь», — заверил Малинкович.
Накануне Зеленский в Польше заявил, что СССР причастен к развязыванию Второй мировой войны, якобы имел место сговор двух тоталитарных режимов.
По словам Малинковского, такое заявление прямо подпадает под статью 354, пункт 1 Уголовного кодекса РФ, которым предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично с использованием СМИ.
«Ответственность предусмотрена от штрафа в 500 тысяч до 5-летнего тюремного заключения. <…> Это будет хороший прецедент накануне 75-летия Великой Победы, если Россия возбудит уголовное дело против одного из фальсификаторов истории», — добавил он.