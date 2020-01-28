Партия «Коммунисты России» призвала Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Об этом заявил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович, передает 28 января РИА Новости

«Выставил себя идиотом»: на Украине оценили слова Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Накануне Зеленский в Польше заявил, что СССР причастен к развязыванию Второй мировой войны, якобы имел место сговор двух тоталитарных режимов.

По словам Малинковского, такое заявление прямо подпадает под статью 354, пункт 1 Уголовного кодекса РФ, которым предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично с использованием СМИ.

«Ответственность предусмотрена от штрафа в 500 тысяч до 5-летнего тюремного заключения. <…> Это будет хороший прецедент накануне 75-летия Великой Победы, если Россия возбудит уголовное дело против одного из фальсификаторов истории», — добавил он.