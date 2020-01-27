Стражи порядка возбудили два уголовных дела по факту стычек на митинге «Оппозиционной платформы-За жизнь» возле здания Харьковской областной государственной администрации. Об этом 27 января сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции

«Чемодан, вокзал, Россия». В Харькове забросали яйцами пикет «Оппозиционной платформы» © kh.depo.ua

На митинге произошли стычки. По данным полиции, в ходе столкновений пострадали два человека, в том числе полицейский. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.

«Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "Хулиганство". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует на Украине русскоязычные школы. При этом во многих регионах страны часто происходят языковые скандалы на бытовой почве.