Сторонники ОПЗЖ провели в понедельник митинг против ущемления прав русского языка. В ходе митинга представители праворадикальных организаций закидали пикетирующих яйцами и пытались спровоцировать драку.
На митинге произошли стычки. По данным полиции, в ходе столкновений пострадали два человека, в том числе полицейский. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.
«Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "Хулиганство". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует на Украине русскоязычные школы. При этом во многих регионах страны часто происходят языковые скандалы на бытовой почве.