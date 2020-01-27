Политолог Александр Асафов в понедельник, 27 января, прокомментировал изданию Украина.ру посещение президентом Украины Владимиром Зеленским мероприятия памяти жертв Холокоста в Польше и отказ от визита на аналогичное событие в Израиль

На прошлой неделе президент Украины полетел в Израиль, но в последний момент не пошел на форум, посвященный памяти жертв Холокоста. Многие эксперты раскритиковали Зеленского и его команду за это решение. После этого он отправился в Польшу, где принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме.

Эксперт напомнил о посещении окружением Зеленского неонацистских мероприятий: напомним, премьер Алексей Гончарук был замечен на концерте праворадикальной рок-группы.

«Существуют неснятые вопросы об идеологической платформе. Несмотря на условно обновленный курс Зеленского, вопросы о персонажах Бандере и Шухевиче, причастных к убийствам евреев во время Второй мировой войны, остаются. И эти вопросы могли быть заданы на форуме в Израиле», — рассказал Асафов.

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«В Польше менее токсичная для него атмосфера. Учитывая недавнее обострение российско-польских отношений векторы Киева и Варшавы совпадают. Сейчас время крепить сотрудничество, хотя мы помним и о неровных отношениях этих стран из-за множества неразрешенных проблем подобного плана», — добавил он.