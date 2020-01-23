Эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко рассказал, зачем железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подписал с Украиной меморандум о взаимопонимании. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 23 января

Гаврилечко: Премьер Украины не понимает, что нужно «Укрзализныце» вместо концессии © Facebook/Александр Петрачков Алексей Гончарук сообщил, что Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу «в управление» на 10 лет. По его словам, это делается в рамках сотрудничества по реструктуризации УЗ «Укрзализныця».

Отвечая на вопрос, в чем интерес Германии в таком проекте, Гаврилечко обратил внимание на озвученные Гончаруком условия.

«Вам предлагают поуправлять компанией, где вы можете сами себе установить нормы прибыли, отчисляемые в вашу пользу, сами себе организовать зарплату любого размера, понабирать этой компанией кредиты под госгарантии Украины. При этом вы вообще не отвечаете за результаты своей деятельности. На таких условиях кто угодно может прийти и поуправлять», — отметил эксперт.

Накануне, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Deutsche Bahn, который предусматривает оказание услуг по реформированию «Укрзализныця». При этом Гончарук подчеркнул, что речи об аренде или продаже украинских железных дорог не идет.