Украина определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств в Донбассе — Зеленский
Украина определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств в Донбассе — Зеленский
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Загороднюк назвал разведение сил ошибочным путем, так как это якобы противоречит сути Минских соглашений.

По его мнению, процесс может занять годы и из-за этого перерасти в замороженный конфликт.

«А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта», — подчеркнул он.

В декабре прошлого года в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам было принято коммюнике, которое предполагает приверженность Минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и Донецкой и Луганской Народных Республик.