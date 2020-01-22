Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает 21 января «Интерфакс-Украина»

Украина определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств в Донбассе — Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его мнению, процесс может занять годы и из-за этого перерасти в замороженный конфликт.

«А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта», — подчеркнул он.

В декабре прошлого года в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам было принято коммюнике, которое предполагает приверженность Минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и Донецкой и Луганской Народных Республик.