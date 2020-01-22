Загороднюк назвал разведение сил ошибочным путем, так как это якобы противоречит сути Минских соглашений.
По его мнению, процесс может занять годы и из-за этого перерасти в замороженный конфликт.
«А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта», — подчеркнул он.
В декабре прошлого года в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам было принято коммюнике, которое предполагает приверженность Минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и Донецкой и Луганской Народных Республик.