Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подписать указ об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА). Снятое очевидцами видео разговора Зеленского с координатором общественной инициативы «Форум спасения Киева» Виталием Черняховским опубликовала в Facebook Оксана Костюкевич 20 января

Отмечается, что разговор состоялся 19 января во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту «Борисполь». Половина киевлян недовольна работой мэра Кличко – опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Какая подпись? На указе об увольнении Кличко с должности главы КГГА? Я подпишу», — сказал глава государства.

«Форум спасения Киева» известен протестными акциями в украинской столице, в частности против незаконных застроек в столице. В 2015 году МВД Украины объявило Черняховского в розыск как подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (нанесение легкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. Мера пресечения не избиралась. В настоящее время Черняховский в базе не числится.