Денис Малюська побывал в СИЗО, по его словам, без предупреждения и поразился увиденным.
«Камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, а камеры существенно лучшего уровня часто пустые», — рассказал министр.
При этом в следственном изоляторе находятся люди, относительно которых еще не вынесли приговор и юридически они не виновны, добавил он.
После визита в Лукьяновский СИЗО Малюська поручил разработать четкие и понятные правила размещения заключенных.
По информации Офиса генпрокурора Украины, за год в местах лишения свободы погибли более 500 заключенных.