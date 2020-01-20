В Лукьяновском СИЗО заключенных годами содержат в сырых переполненных камерах. Об этом на своей странице в Facebook вечером 19 января написал министр юстиции Украины Денис Малюська

Денис Малюська побывал в СИЗО, по его словам, без предупреждения и поразился увиденным.

«Камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, а камеры существенно лучшего уровня часто пустые», — рассказал министр.

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После визита в Лукьяновский СИЗО Малюська поручил разработать четкие и понятные правила размещения заключенных.

По информации Офиса генпрокурора Украины, за год в местах лишения свободы погибли более 500 заключенных.