Помимо развития стратегических отношений с «ключевыми партнерами», которыми Киев назвал ЕС, США и НАТО, документ предлагает «принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях».
Отмечается, что проект стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО и получил положительную оценку.
Ключевыми направлениями нацбезопасности в проекте указаны обеспечение независимости страны, развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция, восстановление территориальной целостности.