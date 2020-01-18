Обновленная стратегия национальной безопасности Украины предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом 17 января говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины

О нормализации отношений Украины с Россией говорить преждевременно — Рудяков об обмене пленными © РИА Новости, Алексей Куденко предлагает «принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях».

Отмечается, что проект стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО и получил положительную оценку.

Ключевыми направлениями нацбезопасности в проекте указаны обеспечение независимости страны, развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция, восстановление территориальной целостности.